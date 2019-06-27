Президиум справороссов не поддержал выдвижение Шеина на выборы главы Астраханской области

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Олег Шеин не набрал необходимого числа голосов при обсуждении президиумом "Справедливой России" его возможного выдвижения от партии на выборы губернатора Астраханской области. Об этом сам политик сообщил ТАСС в четверг.

"У нас в президиуме, по-моему, 21 человек, но решение принимается большинством от присутствующих. Соответственно, присутствовало 14, и нам необходимо было [набрать голоса] 8 человек. За выдвижение проголосовали четверо", - сказал Шеин.

Депутат назвал состав сторонников выдвижения "очень достойным": помимо самого Шеина "за" проголосовали глава комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, первый зампред комитета по культуре Госдумы и актриса Елена Драпеко, а также первый зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов. Лидер партии Сергей Миронов на заседании в четверг не присутствовал, "против" проголосовал один, воздержались 9.

Отвечая на вопрос о возможности выхода на выборы в качестве самовыдвиженца Шеин ответил, что пока рассматриваются "разные модели". "Мы все варианты рассматриваем, смотрим, думаем, но я же не один. Мое отличие от многих других заключается в том, что я представитель большой команды, большой семьи. Естественно, содержательные такие вещи мы всегда обсуждали коллегиально, поэтому будем смотреть, будем обсуждать разные модели", - сказал он.

По словам политика, ситуация с поддержкой со стороны партии еще может измениться, если состоится дополнительное заочное голосование членов президиума. "Оно теоретически может быть, как и не быть, в понедельник - четверг следующей недели", - заявил он. При этом другого очного заседания до окончания срока выдвижения кандидатов в губернаторы области - 5 июля - уже не будет. Это связано с тем, что значительная часть президиума партии состоит из депутатов Госдумы, а следующую неделю парламентарии проведут, работая в своих регионах.

История вопроса

Ранее совет астраханского отделения "Справедливой России" предложил президиуму кандидатуру Шеина для согласования на пост губернатора от партии на предстоящих 8 сентября выборах. Шеин также является председателем совета регионального отделения "Справедливой России".

Шеин участвовал в выборах мэра Астрахани в 2009 и в 2012 годах, оба раза проиграл. После выборов 2012 года, когда, по мнению Шеина, произошла подтасовка результатов, он объявил голодовку. В сентябре 2014 года справоросс принял участие в выборах губернатора Астраханской области, на которых набрал 16,22%, проиграв Александру Жилкину. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался депутатом Госдумы. 4 декабря 2011 года избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября, в них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы.