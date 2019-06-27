FT: Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не стоит и пяти копеек. Об этом в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times заявил президент России Владимир Путин.

"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, - отметил российский лидер. - Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать и в чем можно обвинять друг друга <...> Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".