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Кризис в Сирии

Путин: Россия добилась в Сирии больше, чем ожидала

Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

Россия добилась в Сирии больше, чем ожидала - Путин в интервью Financial Times.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в Сирии
FT: Путин считает, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было
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