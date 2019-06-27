Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным. В материале, текст которого также опубликован на сайте Кремля, были затронуты такие темы, как предстоящий саммит G20, торговая война Пекина и Вашингтона, причины победы Трампа на выборах, преемственность власти и демократия, позитивная динамика в российско-китайских отношениях, российская операция в Сирии и ситуация вокруг расследования отравления Скрипалей в Великобритании. Президент также прокомментировал политику Вашингтона в отношении Каракаса, влияние соглашения нефтепроизводителей на ситуацию на мировых рынках и назвал самую важную задачу в российской экономике.

Президент России ожидает, что участники G20 подтвердят намерение вырабытывать общие правила. Прорывных решений на саммите в Осаке российский лидер не ждет .

на саммите в Осаке российский лидер . Отвечая на вопрос, "какой процесс" будет использован для выбора преемника , Путин сказал, что думает об этом "всегда, начиная с 2000 года". "Я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ ", — сказал президент. Он также отметил, что в России больше демократии, чем в Великобритании. "Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна ", — сказал он.

, Путин сказал, что думает об этом "всегда, начиная с 2000 года". "Я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге ", — сказал президент. Он также отметил, что в России больше демократии, чем в Великобритании. "Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. ", — сказал он. По словам президента, в России нет олигархов . Путин отметил, что есть крупные частные компании, есть компании с госучастием, но он не знает "таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти".

. Путин отметил, что есть крупные частные компании, есть компании с госучастием, но он не знает "таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти". Путин назвал важными задачами изменение структуры российской экономики и рост производительности труда посредством технологий .

. По словам главы государства, работа Банка России, в целом заслуживает поддержки. Путин отметил, что благодаря ей с рынка уходят "маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации".

По мнению президента, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не стоит и пяти копеек . Путин считает, что нужно "оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

. Путин считает, что нужно "оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться". Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением . Комментируя дело осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля, предизедент сказал: "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны".

. Комментируя дело осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля, предизедент сказал: "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны". По словам Путина, Москва и Лондон могут бесконечно предъявлять друг другу претензии , однако какую-либо причастность России к отравлению "нужно будет доказать ". Путин подчеркнул, что премьер-министр Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию". По словам главы государства, и Россия, и Британия заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

, однако какую-либо причастность России к отравлению "нужно ". Путин подчеркнул, что премьер-министр Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию". По словам главы государства, в полноформатном восстановлении отношений. Президент считает Дональда Трампа талантливым , хоть и не признает многих его методов. Глава государства отметил, что его американский коллега не является карьерным политиком, но "очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают".

, хоть и не признает многих его методов. Глава государства отметил, что его американский коллега не является карьерным политиком, но "очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают". Говоря о причинах победы Трампа на выборах, Путин заявил, что нынешний глава Белого дома сумел тонко почувствовать изменения в американском обществе .

. Российский лидер считает, что дипломатия с позиции силы в отношении Каракаса стала бы унижением для всей Латинской Америки . В этом контексте президент напомнил о свержении странами Запада Муаммара Каддафи: "Все это привело к конфликту, к межплеменным противоречиям. До сих пор в Ливии идет война, по сути дела".

. В этом контексте президент напомнил о свержении странами Запада Муаммара Каддафи: "Все это привело к конфликту, к межплеменным противоречиям. До сих пор в Ливии идет война, по сути дела". Касаясь темы прекращении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, Путин заявил, что без СНВ-3 в мире не останется инструментов для предотвращения гонки вооружений .

по сокращению стратегических наступательных вооружений, Путин заявил, что без СНВ-3 в мире не останется инструментов для . По словам Путина, сложно предсказать, как завершится торговый конфликт между США и Китаем, и не сделает ли Вашингтон необдуманные шаги, хватит ли у американцев терпения. При этом он не считает, что "какие-то угрозы подобного рода" возникнут со стороны Китая. "Просто не могу себе этого представить", - заметил президент.

хватит ли у американцев терпения. При этом он не считает, что "какие-то угрозы подобного рода" возникнут со стороны Китая. "Просто не могу себе этого представить", - заметил президент. Президент заявил, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было .

. На вопрос, не слишком ли много, образно выражаясь, Москва "кладет яиц в одну корзину", делая большую ставку на взаимодействие с Пекином , президент подчеркнул, что Россия всегда проводит оценку рисков , отметив, что "у нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца".

, президент подчеркнул, что Россия , отметив, что "у нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца". Глава государства положительно оценивает влияние на нефтяной рынок соглашения о стабилизации добычи стран, входящих и не входящих в ОПЕК, включая Россию. По его словам, в ближайшие дни станет известно, будет ли оно продлено .

. Россия добилась в Сирии больших результатов , чем ожидала, заявил президент. По словам Путина, в результате было уничтожено большое количество боевиков, сохранена сирийская государственность и достигнута стабилизация обстановки в регионе. Кроме того, Москва установила "достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона", а российские вооруженные силы "получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях".

, чем ожидала, заявил президент. По словам Путина, в результате было уничтожено большое количество боевиков, сохранена сирийская государственность и достигнута стабилизация обстановки в регионе. Кроме того, Москва установила "достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона", а российские вооруженные силы "получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях". Путин рассказал, что среди зарубежных политиков, с которыми ему приходилось общаться, очень серьезное впечатление на него произвел бывший президент Франции Жак Ширак. Говоря о своих отношениях с президентами США, Путин сказал, что в целом все американские лидеры, с которыми ему приходилось работать, как и все нормальные люди, отличаются друг от друга. Путин сказал, что благодарен экс-президенту США Биллу Клинтону за партнерское выстраивание отношений.

Отвечая на вопрос, кем из лидеров он больше всего восхищается, Путин сказал: "Петром I".