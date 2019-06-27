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МИД РФ осудил теракты в Тунисе и выразил готовность к координации в борьбе с терроризмом

В дипведомстве выразили сочувствие семье полицейского, погибшего в результате взрывов, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России осудило теракты, произошедшие в четверг в столице Туниса, и выразило готовность укреплять координацию действий для борьбы с терроризмом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"Решительно осуждаем эту вылазку экстремистов. Подтверждаем поддержку и солидарность с дружественным Тунисом, готовность к укреплению координации действий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях", - говорится в сообщении министерства.

В дипведомстве выразили сочувствие семье полицейского, погибшего в результате взрывов, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

МИД РФ призвал российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах российского внешнеполитического ведомства и Ростуризма.

В четверг в столице Туниса прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй - на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения. По данным посольства России в Тунисе, российских граждан среди пострадавших в результате взрывов нет.

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