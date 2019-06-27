Путин ответил на вопрос о своем преемнике

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что принцип выбора главы государства в РФ более демократичный, чем в Великобритании. Он заверил, что будущего президента страны изберет народ, хотя сам Путин и думает о преемнике.

"Я без всякого преувеличения скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года", - признался российский лидер в интервью британской газете Financial Times, отвечая на вопрос, "какой процесс" будет использовать для выбора преемника. Текст интервью был опубликован в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.

При этом Путин подчеркнул: "Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ". "Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", - убежден он.

Президент напомнил, что выборы главы российского государства проходят "через прямое тайное голосование, всеобщее прямое тайное голосование". "Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна", - заметил он.

"У вас один лидер ушел, второй лидер, который является первым фактически лицом в государстве по факту, первым лицом, возглавляющим исполнительную власть, не избирается прямым тайным голосованием населения, он избирается правящей партией. У нас не так, у нас демократическое государство. У нас если первое лицо государства уходит по каким-то причинам: в связи с желанием просто прекратить свою государственную деятельность, как сделал это Борис Николаевич Ельцин, либо в связи с окончанием срока полномочий, у нас проводится прямое тайное голосование всего населения страны", - пояснил Путин.

И заявил: "Так будет и здесь". "Конечно, кого-то действующий руководитель всегда поддерживает, и это существенная поддержка, если сам он пользуется уважением и доверием народа, но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации", - отметил российский лидер.

Он обратил внимание на тот факт, что в 2000 году был исполняющим обязанности президента. "А для того, чтобы избраться и быть полноценным главой государства, надо было пойти на выборы, что я и сделал. Я благодарен гражданам России, что они доверили мне тогда и в последующие годы на выборах находиться во главе российского государства - это огромная честь", - заявил Путин.