FT: Путин назвал предательство самым большим преступлением на Земле

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что предательство - самое большое и мерзкое преступление, которое может быть совершено. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times , отвечая на вопрос об отравлении в английском городе Солсбери в марте 2018 года экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Интервью было опубликовано также на сайте Кремля.

"Предательство - самое большое преступление, которое может быть на Земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - сказал президент РФ.

"Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес-то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и все", - отметил Путин.

"А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить", - добавил он.