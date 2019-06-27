Путин разъяснил свои слова о "геополитической катастрофе" в контексте распада СССР

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает распад СССР трагедией прежде всего в гуманитарном смысле, так как 25 млн этнических русских в одночасье стали жителями заграницы. Об этом глава государства заявил в интервью газете Financial Times , комментируя свое известное высказывание о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века.

"Что касается трагедии, связанной с распадом Советского Союза, то это очевидная вещь. Я имел в виду прежде всего и гуманитарную составляющую", - сказал Путин, отметив, что тогда "25 млн этнических русских оказались за границей, узнав из телевидения и радио о том, что Советский Союз прекратил существование". "Послушайте, разве это не трагедия? Еще какая! А родственные связи? А работа? А перемещение? Беда просто, по-другому и сказать нельзя", - заметил президент РФ.

"Их ведь никто не спросил об этом. Просто принято было решение", - продолжил глава государства, отметив, что ранее больше 70% граждан СССР на референдуме высказались за сохранение союза. "Потом было принято решение о роспуске, но гражданто никто не спросил", - добавил Путин.

Он рассказал, что с удивлением потом увидел комментарии, в том числе, в западной прессе, по поводу своего высказывания о распаде СССР как о геополитической катастрофе. "Вот попробовали бы они (комментаторы в западной прессе - прим. ТАСС) пожить, когда у вас отец, брат или другой близкий родственник оказался в другой стране, и там совсем другая жизнь началась", - заметил Путин.

Глава государства при этом, отвечая на вопрос, в котором упоминались параллели между советской историей и ситуацией в Китае, отметил, что тема партийного и государственного строительства в КНР находится в ведении самого китайского народа. "Мы не лезем туда и не вмешиваемся. У сегодняшней России одни принципы и нормы жизни, свои правила, в Китае с 1 млрд 350 млн человек - другие правила. А вы попробуйте управлять страной с 1 млрд 350 млн населения! Это же не Люксембург, при всем уважении к этой замечательной стране. Поэтому надо предоставить возможность самим китайцам определять, как им выстраивать свою жизнь", - сказал Путин.