Путин проведет переговоры с Абэ, беседу с Трампом и другие встречи на саммите G20 в Осаке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня проведет около десятка двусторонних встреч, а также полноформатные переговоры с хозяином саммита G20, премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В частности, в первый день визита Путина в Японию состоится и одна из самых ожидаемых встреч - с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, в графике Путина также значатся встречи с лидерами Великобритании, Франции, ФРГ, Турции, Индии, КНР, ЮАР и Египта. Кроме того, состоится беседа Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Запланирован и краткий обмен мнениями с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Представитель Кремля также добавил, что "будут еще встречи на ногах с различными представителями, в том числе в ходе торжественного приема, обеда, концерта - будет возможность отойти в сторону и с кем-то переговорить".

Встреча с Трампом

Встреча Путина и Трампа состоится в пятницу во второй половине дня (около 8:00 по московскому времени). По словам Ушакова, беседа может продлиться около часа, она вписана в график двух лидеров перед вторым заседанием саммита. Он добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров G20, однако подобрала ее американская сторона. Повестку дня встречи, подчеркнул Ушаков, президенты России и США определят сами.

В то же время представитель Кремля не исключил, что Путин и Трамп уделят внимание актуальным международным темам, обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине, Венесуэле, на Корейском полуострове, а также переговорят о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе и выходе США из СВПД. Могут быть затронуты и перспективы экономического взаимодействия.

Ушаков отметил, что Москва последовательно выступает за выстраивание отношений двух стран в деловом и конструктивном ключе, чтобы наладить совместную эффективную работу на принципах равноправия и взаимного уважения. Он напомнил и об озабоченности, которую вызывает решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и неопределенность будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что по итогам этой встречи не планируется подписывать никаких официальных документов и заявлений.

Другие встречи в первый день саммита

Беседе с Трампом будет предшествовать встреча президента России с южноафриканским лидером Сирилом Рамапосой - в графике двусторонних контактов Путина на пятницу этот значится первым. Ушаков отметил, что отношения России и ЮАР "строятся на основе принципов всеобъемлющего стратегического партнерства". Стороны поддерживают интенсивный политический диалог - в том числе по линии правительств, парламентов и внешнеполитических ведомств. "Внешнеполитическая координация Москвы и Претории характеризуется совпадающими или близкими подходами к формированию мироустройства на принципах многополярности, уважения международного права и ведущей роли ООН", - добавил помощник президента России.

Около 17:00 по местному времени (11:00 мск) Путин проведет в Осаке встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Ушаков напомнил, что "есть ощутимые вопросы, которые накопились во взаимоотношениях с Великобританией". По его словам, на переговорах предполагается обсудить текущую ситуацию в российско-британских отношениях и наметить возможные шаги по нормализации политического диалога. Представитель Кремля добавил, что "если будут найдены какие-то возможности для налаживания сотрудничества", то Москва "будет это только приветствовать".

Затем у главы российского государства запланирована беседа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что президенты обсудят тему урегулирования внутриукраинского конфликта и выполнения минских договоренностей "с учетом действий нового руководства Украины", сообщил Ушаков. Отдельное внимание Путин и Макрон уделят ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы, а также практическим аспектам политического урегулирования в Сирии.

В завершение дня Путин проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Говоря о предстоящей беседе, Ушаков отметил, что "Россия последовательно выступает за политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова и формирование механизма обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии". Кроме того, Москва приветствует нормализацию отношений КНДР с Южной Кореей и США.

Переговоры с Абэ

Во время визита Путина в Осаку запланированы его полноформатные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они состоятся 29 июня по окончании мероприятий саммита и завершатся подписанием ряда соглашений и "весьма интересных коммерческих контрактов", рассказал Ушаков. По его словам, стороны планируют провести переговоры в узком и расширенном составах. Не исключено, что лидеры побеседуют и в формате тет-а-тет, добавил представитель Кремля, отметив, что обычно с японской стороны поступает такая просьба, "очевидно, такие переговоры состоятся и на этот раз".

Ушаков добавил, что в этих переговорах с российской стороны примут участие глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Кроме этого, запланировано заявление лидеров РФ и Японии для прессы, а также торжественная церемония закрытия перекрестных годов России и Японии.

Как заявлял ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, в Токио настроены на продолжение переговоров с российской стороной по вопросу заключения мирного договора между двумя государствами. В то же время российская сторона указывает на проблемы, мешающие договоренности. Они, в частности, связаны с японо-американским военным сотрудничеством и размещением в Японии закупаемых в США комплексов ПРО. Однако, как ожидается, стороны подтвердят готовность к диалогу по проблематике мирного договора и по вопросам всестороннего развития двусторонних отношений.

Переговоры во второй день саммита

Последний день визита в Японию Путин начнет с двусторонней встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется, что лидеры обсудят широкий спектр тем как двусторонней, так и международной повестки дня. В частности, в центре их внимания будет ситуация в Сирии, сообщил Ушаков.

Затем российский лидер побеседует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам помощника президента, стороны обсудят перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуацию вокруг Ирана и международное содействие мирному процессу в Сирии.

Во второй половине дня Путин проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Ожидается, что лидеры поговорят о реализации крупных совместных проектов, в том числе о строительстве в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создании в восточном районе города Порт-Саид российской промышленной зоны. Планируется и обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

По словам Ушакова, на повестке дня двух стран также восстановление полноформатного авиационного сообщения между Россией и Египтом. С апреля 2018 года выполняются прямые рейсы по маршруту Москва - Каир. Ведется совместная работа по возобновлению перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Еще одна встреча в графике Путина - с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Ожидается обмен мнениями по международной повестке дня с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ушаков добавил, что у Путина во время визита в Японию запланирован и краткий обмен мнениями с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. По словам представителя Кремля, в ходе переговоров планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, одно из центральных мест во время беседы займет экономическая проблематика.

Многосторонние встречи на G20

В первый день саммита, 28 июня, российский лидер примет участие в двух заседаниях многостороннего формата. Так, перед заседанием стран "Группы двадцати" состоится традиционная встреча лидеров государств БРИКС. В этом году она проводится под председательством президента Бразилии Жаира Болсонару. Предполагается, что в повестку дня беседы лидеров войдут вопросы саммита G20 и другие актуальные международные и региональные темы.

Подобные ежегодные контакты на высшем уровне Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в привязке к саммитам "двадцатки", по словам Ушакова, "позволяют скоординировать подходы пяти стран по наиболее важным международным проблемам, искать и предлагать мировому сообществу коллективные ответы на глобальные политические и экономические вызовы".

На вторую половину дня в пятницу запланирована неформальная трехсторонняя встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Ушаков напомнил, что переговоры в формате Россия - Индия - Китай на уровне министров иностранных дел проводятся с 2003 года, а первая такая встреча на высшем уровне состоялась 17 июля 2006 года на полях саммита "Группы восьми" в Санкт-Петербурге. Также проводятся регулярные консультации сторон на уровне помощников и заместителей секретарей советов безопасности "тройки".