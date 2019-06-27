Посольство РФ: США расширяют ядерный арсенал, ссылаясь на несуществующую доктрину России

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Ложное приписывание России со стороны американских властей доктрины "эскалация для деэскалации" ставит своей задачей оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении посольства РФ в США.

"Отмечаем участившиеся упоминания представителями администрации и Конгресса так называемой российской концепции эскалации для деэскалации. Американские политики повторяют необоснованное положение "Обзора ядерной политики" США 2018 года, в котором говорится, что наша страна якобы "использует в качестве угрозы и отрабатывает на учениях ограниченное применение ядерного оружия первой [с целью] завершить конфликт на выгодных для России условиях", - отметается в сообщении российской дипмиссии. "Это - не что иное, как извращение фактов", - подчеркивает посольство.

По словам дипломатов, ранее исчерпывающее разъяснение политики Москвы уже дал президент РФ Владимир Путин, который подтверждал, что в российской "концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара". "Агрессивно продвигая ложное толкование российской ядерной доктрины, администрация США стремится оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, в том числе боеголовок пониженной мощности для баллистических ракет подводных лодок Trident II. Развертывание таких боеприпасов опасно снижает "порог" применения ядерного оружия", - говорится в заявлении.

"Превращение ядерных средств в "оружие поля боя", по сути, свидетельствует о том, что именно американцы используют пресловутую концепцию "эскалации для деэскалации". Глубокое беспокойство вызывает тот факт, что они полагают возможным сдержать ядерный конфликт на уровне низкой интенсивности. Это - весьма опасное заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями", - отмечается в документе.