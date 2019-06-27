Путин считает, что либеральная идея должна существовать, но не доминировать

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Современная либеральная идея в мире имеет право на существование и поддержку, но не на абсолютное доминирование и диктат. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times , опубликованном в четверг.

По его мнению, либеральная идея сейчас перестает доминировать, но это не значит, "что ее нужно немедленно начать уничтожать". "Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям", - сказал Путин. "Просто они [представители либерализма] не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия. Диктат же практически наступил везде: и в средствах массовой информации, и в реальной жизни. По некоторым вопросам считается неприличным рот открыть даже" - обратил внимание Путин.

"Поэтому я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно. Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чем-то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил также, что в мире практически никогда не было реализации чисто либеральных или чисто традиционных идей, так как отсутствие многообразия заводит в тупик и "все начинает сводиться к каким-то крайностям". "Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и различным мнениям, но никогда не забывать все-таки про интересы основного населения, миллионов людей, чем они живут, - сказал Путин. - Тогда, мне кажется, мы избежим какихто внутриполитических крупных потрясений и передряг".