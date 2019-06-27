Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Осаку для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати. Также глава государства проведет здесь около десятка двусторонних встреч и полноформатные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

Как сообщил журналистам ранее помощник президента России Юрий Ушаков, на первом заседании саммита в пятницу Путин заявит о необходимости усиления роли Всемирной торговой организации. "Наш президент планирует свое выступление, ожидается, что он выскажет мнение о существующих дисбалансах в международной финансовой системе, в мировой торговле, о проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, акцентирует участившиеся случаи применения односторонних ограничений, различного рода барьеров и выскажет соображения по поводу усиления роли Всемирной торговой организации как универсальной площадки для разрешения различного рода споров и дискуссий по глобальным торговым и экономическим вопросам", - сказал Ушаков.

По его словам, в этот же день Путин примет участие во втором заседании саммита, посвященном цифровой экономике. "Наш президент также планирует выступить и имеет в виду рассказать о реализации в России национального проекта "Цифровая экономика", акцентировать внимание на развитии цифровой инфраструктуры нашей страны, построении "умной" городской среды и вообще коснется вопросов внедрения цифровых технологий в систему государственного управления, - рассказал представитель Кремля. - Он [Путин] озвучит наши предложения странам "двадцатки" в сфере цифровизации".

Российский лидер примет участие и в остальных мероприятиях саммита, а по его окончании в субботу подведет итоги встречи на пресс-конференции.

Встречи на полях саммита

На полях саммита Путин проведет около десятка двусторонних встреч, а также полноформатные переговоры с хозяином саммита G20, премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В первый день визита Путина в Японию, 28 июня, состоится и одна из самых ожидаемых встреч - с президентом США Дональдом Трампом.

В графике Путина также значатся встречи с лидерами Великобритании, Франции, ФРГ, Турции, ЮАР и Египта. Кроме того, состоится беседа Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Запланирован и краткий обмен мнениями с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Российский лидер примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая традиционно проводится в дни саммита "Большой двадцатки", а также проведет неформальную трехстороннюю беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.