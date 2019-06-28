"Соседями" Путина на сессии саммита G20 станут лидеры Южной Кореи и ЮАР

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты Южной Кореи и ЮАР станут "соседями" президента России Владимира Путина за столом на первой рабочей сессии саммита "двадцатки" в пятницу. Об этом свидетельствует протокольная рассадка лидеров, с которой ознакомился ТАСС.

Что сказал Путин в интервью Financial Times.

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

Первая рабочая сессия саммита откроется позднее в пятницу и пройдет в формате рабочего завтрака.

Согласно плану, главное место за круглым столом отведено хозяину саммита - премьеру Японии Синдзо Абэ. По обе стороны от него - прошлогодний и будущий председатели "двадцатки": президент Аргентины Маурисио Макри и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Места по левую руку от Макри займут президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Следующим за турецким лидером расположится президент ЮАР Сирил Рамапоса, который окажется по правую руку от Путина. Слева от российского лидера будет сидеть президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

С аргентинским и турецким лидерами Путин будет соседствовать на официальной церемонии фотографирования перед началом саммита. Макри расположится в первом ряду по левую руку от Абэ, который будет стоять по центру.