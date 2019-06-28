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Саммит G20 в Осаке

Путин начал работу на саммите G20 со встречи с коллегами по БРИКС

В повестку дня беседы лидеров войдут актуальные международные и региональные темы

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите "двадцатки" со встречи с коллегами по БРИКС - объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Беседы в таком формате регулярно проводятся в привязке к крупным международным саммитам. В этом году она проходит под председательством президента Бразилии Жаира Болсонару.

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Предполагается, что в повестку дня беседы лидеров войдут вопросы саммита G20 и другие актуальные международные и региональные темы, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Подобные ежегодные контакты на высшем уровне Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР "позволяют скоординировать подходы пяти стран по наиболее важным международным проблемам, искать и предлагать мировому сообществу коллективные ответы на глобальные политические и экономические вызовы", отметил он.

Перед началом встречи лидеры "пятерки" сделали совместное фото.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияЮАРИндияРоссияКитайБолсонару, ЖаирСаммит G20 в Осаке
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