Путин начал работу на саммите G20 со встречи с коллегами по БРИКС

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите "двадцатки" со встречи с коллегами по БРИКС - объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Беседы в таком формате регулярно проводятся в привязке к крупным международным саммитам. В этом году она проходит под председательством президента Бразилии Жаира Болсонару.
Предполагается, что в повестку дня беседы лидеров войдут вопросы саммита G20 и другие актуальные международные и региональные темы, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Подобные ежегодные контакты на высшем уровне Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР "позволяют скоординировать подходы пяти стран по наиболее важным международным проблемам, искать и предлагать мировому сообществу коллективные ответы на глобальные политические и экономические вызовы", отметил он.
Перед началом встречи лидеры "пятерки" сделали совместное фото.