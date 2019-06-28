Путин начал работу на саммите G20 со встречи с коллегами по БРИКС

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите "двадцатки" со встречи с коллегами по БРИКС - объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Беседы в таком формате регулярно проводятся в привязке к крупным международным саммитам. В этом году она проходит под председательством президента Бразилии Жаира Болсонару.