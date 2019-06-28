Путин отметил важность содействия восстановлению экономики Сирии и возвращению беженцев

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности содействия восстановлению экономики Сирии, доставки гуманитарной помощи, а также возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом он сказал, выступая в пятницу на встрече с лидерами стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на полях саммита двадцатки.

По его словам, роль БРИКС в решении общих вызовов и угроз международному миру и безопасности повышается. "Это касается урегулирования конфликтов в Афганистане, Венесуэле, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, - пояснил российский лидер. - Так, в Сирии, во многом благодаря помощи России законному сирийскому правительству, удалось остановить масштабное кровопролитие".

"На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности, продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов и в восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращении беженцев", - подчеркнул Путин.

В этой связи президент России призвал партнеров по БРИКС более энергично подключиться к решению этих вопросов.