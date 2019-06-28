Путин: Россия поддерживает инициативы Бразилии по блокировке финансирования терроризма

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Россия поддерживает и выступает за совместную реализацию инициативы Бразилии по блокировке источников финансирования терроризма. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с коллегами из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в рамках саммита G20.

Первый день саммита G20 в Осаке.

Первый день саммита G20 в Осаке. Онлайн

"Если взять наше сотрудничество в противодействии террористической угрозе в более широком плане, то хотел бы в позитивном ключе отметить полезные инициативы бразильского председательства, направленные на укрепление взаимодействия по блокировке источников финансирования терроризма, пресечению пропаганды экстремизма", - указал российский лидер.

"Мы все эти идеи поддерживаем и настроены на их совместную реализацию", - добавил Путин.