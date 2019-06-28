Путин и Трамп кратко пообщались перед началом саммита G20

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались перед началом первого рабочего заседания саммита Группы двадцати. Лидеры обменялись несколькими фразами, пока шли на церемонию фотографирования.

Позднее в пятницу у Путина и Трампа запланирована отдельная беседа.

Уже на подиуме, к которому Путин пришел вместе с Трампом, российский лидер обменялся несколькими репликами с президентом Аргентины Маурисио Макри. Кроме того, он рукопожатием приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.