Посольство РФ: парламентарии КНДР отправились в Москву для участия в международном форуме

ПХЕНЬЯН, 28 июня. /ТАСС/. Делегация Верховного народного собрания (ВНС) КНДР отправилась в Москву для участия во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма", который пройдет с 1 по 2 июля. Об этом в пятницу сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что делегацию возглавляет заместитель председателя ВНС КНДР Пак Кым Хи. Парламентариев народной республики перед вылетом из пхеньянского международного аэропорта Сунан провожал временный поверенный в делах России в КНДР Александр Востриков, подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Как ранее сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, для участия во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма" в Москву прибудут около 800 представителей из 131 страны, при этом 85 государств будут представлены на уровне официальных парламентских делегаций.