Матвиенко встретится в Женеве с главами ассамблей МПС в Международный день парламентаризма

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит с рабочим визитом Швейцарию, где в Международный день парламентаризма 30 июня пройдет многосторонняя встреча в штаб-квартире Межпарламентского союза (МПС) с главами ассамблей союза 2017-2019 годов.

В состав делегации верхней палаты парламента, помимо Матвиенко, также входят вице-спикер Ильяс Умаханов, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета палаты по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, а также первый заместитель главы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян.

В ходе визита в Швейцарию Матвиенко встретится с председателем Совета кантонов Федерального Собрания страны Жаном-Рене Фурнье. Планируется, что в ходе беседы стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы межпарламентского взаимодействия.

Кроме того, в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве 30 июня состоится многосторонняя встреча с участием председателей ассамблей МПС 2017-2019 годов, а также руководства ассамблеи. Под председательством главы Межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон состоится дискуссия по вопросам развития парламентаризма.

Впервые идея о профессиональном празднике для парламентариев была выдвинута российскими законодателями и поддержана Межпарламентской ассамблеей СНГ в 2017 году. По инициативе спикера Совета Федерации предложение об учреждении Международного дня парламентаризма было выдвинуто на голосование в ходе заседания 137-й ассамблеи МПС осенью 2017 года в Санкт-Петербурге. За данную инициативу единогласно проголосовали делегаты союза, после чего установление Международного дня парламентаризма было одобрено в ООН.