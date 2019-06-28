Путин считает встречу с Трампом хорошей возможностью продолжить диалог

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Осаке на полях саммита "двадцатки" дает хорошую возможность продолжить диалог. Об этом заявил журналистам сам российский лидер перед началом беседы со своим американским коллегой.

"Не могу не согласиться с господином президентом [США], нам есть о чем поговорить", - отметил Путин после того, как Трамп сказал журналистам о темах обсуждения на начинающейся встрече (торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизм и так далее).

"Все темы обозначены, мы давно не виделись - начиная со времен встречи в Хельсинки (в июле 2018 года - прим. ТАСС). Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - подчеркнул Путин.