Избирком Петербурга принял документы 28-го кандидата для участия в выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Светлана Эхина стала двадцать восьмым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах губернатора города. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица - губернатора Санкт-Петербурга - приняла документы о выдвижении у Эхиной Светланы Анатольевны. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

Известно, что 54-летняя Эхина проживает в Петербурге. Остальные данные о ее личности, в частности, о ее роде деятельности, в открытых источниках отсутствуют.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.