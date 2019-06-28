Путин отметил вклад РФ, Индии и КНР в создание равной архитектуры безопасности в Евразии

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ, Индия и Китай вносят весомый вклад в создание архитектуры неделимой безопасности на континенте. Такую оценку совместной работы трех стран он высказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит на полях саммита Группы двадцати.

"Россия, Индия и Китай сообща работают в пользу укрепления глобальной стабильности, противодействия террористической угрозе, экстремизму, нарко- и киберпреступности и тем самым закладывают основы для формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что совместная работа трех стран приносит пользу для укрепления их отношений и для решения острых международных и региональных проблем. По словам главы государства, сотрудничество в таком формате заметно активизировалось, в том числе на уровне министерств иностранных дел, советов безопасности, финансовых разведок, также тесно взаимодействуют представители научных и молодежных кругов.

"Важно, что по большинству вопросов мировой политической и экономической повестки позиции России, Индии и Китая близки или совпадают: наши страны выступают за сохранение системы международных отношений, ядром которых является устав ООН и нормы права, - заявил Путин. - Мы отстаиваем такие важные принципы межгосударственных связей, как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела".

Пример справедливого мироустройства

Как считает Путин, сотрудничество в формате Россия - Индия - Китай могло бы стать примером справедливого мироустройства, отрицающего протекционизм и нелегитимные санкции.

"В более широком плане наше сотрудничество в формате РИК (Россия - Индия - Китай) могло бы стать примером современного, справедливого, многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций", - заявил он.

По словам Путина, "хорошую отдачу приносят согласования в формате "тройки" подходов по наиболее значимым вопросам повестки дня ключевых международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС, Группа двадцати".

"Как представляется, наши государства могли бы совместно выступить в пользу укрепления авторитета ВТО и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли. Другая важная задача - вместе поддержать усилия по реформированию МВФ", - добавил российский лидер.