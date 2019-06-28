Путин проводит в Осаке встречу с Мэй

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит на полях саммита Группы двадцати встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Вероятно, эта беседа с российским лидером станет последней в нынешнем качестве Мэй, которая менее чем через месяц покинет пост главы британского правительства.

Предыдущая полноценная встреча Путина с Мэй состоялась 4 сентября 2016 года в Ханчжоу в Китае также на саммите Группы двадцати. Однако после инцидента в марте 2018 года с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвинил Москву, отношения между странами резко ухудшились, а контакты лидеров прекратились. Лишь на прошлом саммите "двадцатки" в Аргентине в конце 2018 года Путин и Мэй кратко обменялись несколькими фразами "на ногах".

Ранее в интервью газете Financial Times Путин заявил, что и РФ, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

"Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны, - сказал он. - Думается, что госпоже Мэй, может быть, даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит [с поста премьер-министра Великобритании], поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях".

Незадолго до встречи представитель британского премьера сообщил, что Мэй на встрече в Осаке заявит Путину о готовности Лондона к иным отношениям с РФ при изменении позиции Москвы, в частности, при отказе от действий, которые подрывают международные договоренности и систему коллективной безопасности.

7 июня Мэй официально объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии, что дало правящей политической силе формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. В финальный этап выборов лидера консерваторов вышли Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант. Имя нового лидера тори станет известно 23 июля, и уже на следующий день он должен будет вступить в должность премьер-министра.