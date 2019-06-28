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Зюганова наградили почетной грамотой правительства

Лидера КПРФ отметили за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетной грамотой правительства РФ лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

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"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации члена комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Зюганова Геннадия Андреевича", - говорится в распоряжении.

26 июня Зюганов отметил свой 75-летний юбилей.

С 1993 году он является депутатом Государственной думы РФ всех созывов, руководителем фракции КПРФ. Он также участвовал в четырех кампаниях по выборам президента РФ, всегда занимал второе место, а в декабре 2017 года возглавил предвыборный штаб кандидата от компартии на президентских выборах 2018 года - директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.

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Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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