Зюганова наградили почетной грамотой правительства

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о награждении почетной грамотой правительства РФ лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации члена комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Зюганова Геннадия Андреевича", - говорится в распоряжении.
26 июня Зюганов отметил свой 75-летний юбилей.
С 1993 году он является депутатом Государственной думы РФ всех созывов, руководителем фракции КПРФ. Он также участвовал в четырех кампаниях по выборам президента РФ, всегда занимал второе место, а в декабре 2017 года возглавил предвыборный штаб кандидата от компартии на президентских выборах 2018 года - директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина.