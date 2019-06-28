Лавров: Путин и Трамп обсудили в Осаке тему стратегической стабильности, Сирию и Украину

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсуждались вопросы стратегической стабильности", - сказал Лавров журналистам. Он уточнил, что в числе прочих вопросов на повестке дня была Сирия и Украина.

Встреча Путина и Трампа длилась 1 час 20 минут. Открывая ее, оба лидера отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало.

В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С американской стороны участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.