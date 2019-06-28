Грызлов: РФ призывает Киев и ЛНР полностью выполнить разведение сил у Станицы Луганской

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия призывает Украину и ЛНР полностью выполнить действия по разведению сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе у Станицы Луганской. Об этом в пятницу заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Российская Федерация призывает Украину и ЛНР полностью выполнить все необходимые действия для разведения сил и средств в Станице Луганской в соответствии с Рамочным решением", - сказал он.

Полпред РФ заверил, что "Россия оказывает и будет оказывать ОБСЕ содействие в ее посреднических усилиях для того, чтобы силы конфликтующих сторон были разведены не только в Станице Луганской, но и в Петровском и в Золотом, и в конечном итоге на всей линии соприкосновения".