Встреча по Приднестровью в формате "5+2" состоится в сентябре

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет в сентябре в Словакии. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям, представитель России в данном переговорном процессе Сергей Губарев.

"Последняя встреча в формате "5+2" состоялась больше года тому назад в Риме, и с тех пор этих встреч не было, - отметил дипломат. - Очень рассчитываю, что в сентябре в Словакии соберется заседание нашего формата, и мы постепенно вернемся к нормальной, стабильной и ритмичной работе, потому что одна-две встречи в год - этого явно недостаточно".

При этом он напомнил, что в организационных документах Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, именуемого форматом "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели), "прописаны пять-шесть встреч в год, что является абсолютно правильным".

Собеседник агентства пояснил, что "эти встречи не обязательно должны завершаться подписанием каких-то судьбоносных документов, но они служат, во-первых, для контроля за выполнением тех решений, которые были приняты и одобрены в этом формате".

"А во-вторых, коллективный разум формата "5+2" за годы его существования не раз проявлял себя с самой положительной стороны и помогал наметить пути дальнейшего движения в вопросах приднестровского урегулирования", - подчеркнул Губарев.

В ходе последней встречи в формате "5+2" в мае 2018 года в Риме сторонам удалось согласовать решение ряда застарелых проблем, среди которых вопрос совместного пользования приграничными землями, функционирования молдавских школ на левом берегу Днестра. Кишинев также признал дипломы об образовании Приднестровья, был открыт мост через Днестр, начался процесс легализации зарегистрированных в приднестровском регионе автомобилей.