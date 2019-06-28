Посредники и наблюдатели в приднестровском урегулировании посетят регион в июле

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Делегации посредников и наблюдателей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию 12 июля посетят Кишинев и Тирасполь, где проведут ряд встреч с руководителями Молдавии и Приднестровья. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол по особым поручениям, представитель РФ в данном переговорном процессе Сергей Губарев.

"Такая поездка готовится, намечен даже срок - 12 июля, - информировал дипломат. - Есть и программа нашего пребывания. Она включает в себя три встречи в Кишиневе - с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Майей Санду и переговорщиком с молдавской стороны Василием Шовой, а также две встречи в Тирасполе - с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и министром иностранных дел [непризнанной республики] Виталием Игнатьевым. Впрочем, это предварительная программа, и она еще может измениться".

Он также напомнил, что практика поездок в регион посредников и наблюдателей "существовала до 2017 года и прекратилась, к глубокому сожалению, при австрийском председательстве в ОБСЕ". "Почему-то австрийцы посчитали такое мероприятие излишним, - посетовал собеседник агентства. - Возможно это было обусловлено не до конца верной оценкой австрийским председательством роли таких поездок в приднестровском урегулировании".

"Абсолютно убежден, что предстоящая поездка будет полезна со многих точек зрения, - сказал Губарев. - Во-первых, она подчеркнет то внимание, которое международное сообщество продолжает уделять решению приднестровского вопроса. Во-вторых, поможет участникам формата "5+2" сформировать более четкое представление о том, что происходит на месте. И в-третьих, подтолкнет стороны к более активной работе, к восстановлению и налаживанию контактов".