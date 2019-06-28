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Интервью Владимира Путина The Financial Times в преддверии саммита G20

Песков: сам либерализм Путину близок, но он против агрессивного навязывания этих идей

Ранее президент в интервью Financial Times заявил, что либеральная идея себя изжила и не должна доминировать

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по своим собственным взглядам близок к идеям либерализма, но он против агрессивного навязывания этой идеологии в мире.

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Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью российского лидера британской газете Financial Times, в котором Путин, в частности, сказал о том, что либеральная идея себя изжила и не должна доминировать.

"Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах. Вот это главное отличие (от позиции тех, кто выступает за диктат либеральной идеи - прим. ТАСС)", - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они "по сути своей стали агрессивно доминирующими и их стали просто буквально принудительно вменять в идеологию другим".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичИнтервью Владимира Путина The Financial Times в преддверии саммита G20
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