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Кризис в Сирии

Песков: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, стороны условились продолжить обсуждение в более конкретном ключе по линии соответствующих ведомств

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Сирию и разоружение, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"[Лидеры] говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", - перечислил темы разговора представитель Кремля.

По его словам, президенты "условились, что по линии соответствующих ведомств - министр иностранных дел [РФ Сергей Лавров] и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и [министр финансов США Стивен] Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе".

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Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичЛавров, Сергей ВикторовичСШАСирияТурцияРоссияКитайКризис в СирииПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, Стивен
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