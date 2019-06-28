Песков: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили Сирию и разоружение, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"[Лидеры] говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", - перечислил темы разговора представитель Кремля.

По его словам, президенты "условились, что по линии соответствующих ведомств - министр иностранных дел [РФ Сергей Лавров] и госсекретарь США Майкл Помпео, первый вице-премьер Антон Силуанов и [министр финансов США Стивен] Мнучин продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе".