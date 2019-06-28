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Саммит G20 в Осаке

Путин обсудил с президентом ЮАР проекты в атомной и космической сферах

Стороны говорили о конкретных проектах, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой конкретные проекты по добыче полезных ископаемых, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"[У Путина] состоялась обстоятельная беседа с президентом ЮАР Рамапосой, обсуждались двусторонние российско-южноафриканские отношения достаточно предметно, причем, не только в целом, но и говорили о конкретных проектах", - отметил представитель Кремля. Он уточнил, что проекты касаются "добычи полезных ископаемых - платины, сфер РЖД, Росатома, использования базовой станции ГЛОНАСС".

По словам Пескова, "Рамапоса с признательностью принял приглашение на саммит Россия - Африка, который состоится в октябре в Сочи, отметив, что также на повестке дня остается его отдельный визит [в Россию]".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРамапоса, СирилСаммит G20 в Осаке
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