Путин обсудил с президентом ЮАР проекты в атомной и космической сферах

"[У Путина] состоялась обстоятельная беседа с президентом ЮАР Рамапосой, обсуждались двусторонние российско-южноафриканские отношения достаточно предметно, причем, не только в целом, но и говорили о конкретных проектах", - отметил представитель Кремля. Он уточнил, что проекты касаются "добычи полезных ископаемых - платины, сфер РЖД, Росатома, использования базовой станции ГЛОНАСС".

По словам Пескова, "Рамапоса с признательностью принял приглашение на саммит Россия - Африка, который состоится в октябре в Сочи, отметив, что также на повестке дня остается его отдельный визит [в Россию]".