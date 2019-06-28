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Саммит G20 в Осаке

В Совфеде считают встречу Путина и Трампа поводом подумать о межпарламентских контактах

По мнению сенатора Константина Косачева, надежды на позитивные сигналы себя оправдали

ТАСС, 28 июня. Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев считает, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке может стать поводом для разморозки контактов между парламентами двух стран.

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

"В японской Осаке состоялась, наконец, встреча лидеров России и США, с которой старались не связывать больших надежд (ибо объективных причин для прорывов просто нет), но все, конечно же, надеялись на позитивные сигналы. В этом смысле ожидания оправдались: все прошло по плану, и удалось обсудить самые важные глобальные досье", - написал Косачев на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил важность того, что предметом дискуссии двух лидеров в числе прочего была разоруженческая проблематика. "В Белом доме ее обозначили как модели контроля над вооружениями XXI века, которые, как того хочет Трамп, включали бы и Китай. Разумеется, мы не против такой постановки вопроса, но, во-первых, для этого "танго" нужен третий, то есть как минимум нужно спросить и пригласить Китай, а не решать за него что-то в двустороннем формате", - считает сенатор.

Вместе с тем Косачев подчеркнул, что Россия и США являются абсолютными лидерами по обладанию ядерным оружием, от согласования базовых вопросов двумя этими странами зависит глобальная стабильность. "Поэтому, в частности, крайне важно не допустить срыва обновления соглашения по СНВ, что, увы, вполне реально, поскольку чисто технически остается очень мало времени, о чем и говорил наш президент", - отметил глава комитета СФ.

Он полагает, что президент РФ был услышан американской стороной. В связи с этим Косачев выразил надежду, что в ближайшем будущем "последуют какие-то технические действия - встречи дипломатов и военных". "Готовы, конечно же, поддержать эти усилия и средствами парламентской дипломатии. Хотя, объективно именно на американском направлении их арсенал очень скуп: Конгресс заморозил контакты с Федеральным собранием. Но встреча лидеров двух стран - чем не повод подумать об их разморозке? Мы готовы однозначно", - подчеркнул сенатор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКосачев, Константин ИосифовичТрамп, ДональдСаммит G20 в Осаке
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