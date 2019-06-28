В Совфеде считают встречу Путина и Трампа поводом подумать о межпарламентских контактах

ТАСС, 28 июня. Глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев считает, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке может стать поводом для разморозки контактов между парламентами двух стран.

"В японской Осаке состоялась, наконец, встреча лидеров России и США, с которой старались не связывать больших надежд (ибо объективных причин для прорывов просто нет), но все, конечно же, надеялись на позитивные сигналы. В этом смысле ожидания оправдались: все прошло по плану, и удалось обсудить самые важные глобальные досье", - написал Косачев на своей странице в Facebook в пятницу.

Он отметил важность того, что предметом дискуссии двух лидеров в числе прочего была разоруженческая проблематика. "В Белом доме ее обозначили как модели контроля над вооружениями XXI века, которые, как того хочет Трамп, включали бы и Китай. Разумеется, мы не против такой постановки вопроса, но, во-первых, для этого "танго" нужен третий, то есть как минимум нужно спросить и пригласить Китай, а не решать за него что-то в двустороннем формате", - считает сенатор.

Вместе с тем Косачев подчеркнул, что Россия и США являются абсолютными лидерами по обладанию ядерным оружием, от согласования базовых вопросов двумя этими странами зависит глобальная стабильность. "Поэтому, в частности, крайне важно не допустить срыва обновления соглашения по СНВ, что, увы, вполне реально, поскольку чисто технически остается очень мало времени, о чем и говорил наш президент", - отметил глава комитета СФ.

Он полагает, что президент РФ был услышан американской стороной. В связи с этим Косачев выразил надежду, что в ближайшем будущем "последуют какие-то технические действия - встречи дипломатов и военных". "Готовы, конечно же, поддержать эти усилия и средствами парламентской дипломатии. Хотя, объективно именно на американском направлении их арсенал очень скуп: Конгресс заморозил контакты с Федеральным собранием. Но встреча лидеров двух стран - чем не повод подумать об их разморозке? Мы готовы однозначно", - подчеркнул сенатор.