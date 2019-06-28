Режиссер Бортко сдал подписи для участия от КПРФ в выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист РФ и кандидат от Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ Владимир Бортко в пятницу подал в горизбирком документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Владимир Бортко подал документы для регистрации", - сказал собеседник агентства.

Бортко - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России, избран депутатом Государственной думы РФ шестого созыва от КПРФ в сентябре 2016 года, занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.