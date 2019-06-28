Песков: Путин и Болсонару хорошо пообщались на полях саммита Группы двадцати

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита "Большой двадцадки" познакомился со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару, лидеры хорошо пообщались, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Болсонару, - сказал представитель Кремля. - Это была их первая встреча и они имели возможность хорошо пообщаться, в том числе отметили эффективность и востребованность такого формата как БРИКС".

Песков рассказал, что первый рабочий день в Осаке у Путина начался с участия в неформальной встрече лидеров БРИКС. "Традиционно ее пытаются приурочить к многосторонним форумам, в том числе к саммитам "двадцадки". В этот раз председательствовала и была организатором встречи Бразилия", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

По словам Пескова, в этом формате главы пятерки говорили о нестабильности в мировой торговле. "Вы слышали выступление Путина, но многие говорили о необходимости реформирования ВТО дабы придать большую эффективность работы этой безальтернативной организации", - поделился Песков. Кроме того, по его словам, "индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом". Также "звучала критика в адрес деятельности ряда стран одностороннего характера, протекционистского характера".