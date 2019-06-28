Лавров: Путин и Трамп призвали избегать шагов, которые спровоцировали бы гонку вооружений

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке призвали избегать шагов, которые могут спровоцировать гонку вооружений. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По стратегическим наступательным вооружениям, по стратегической стабильности оба президента сказали, что нужно избегать каких-либо шагов, которые будут провоцировать гонку вооружений. Оба согласились с тем, что эти вопросы являются ключевыми для международного сообщества в сфере безопасности, что Россия и США как две крупнейшие ядерные державы призваны сыграть ведущую роль в снижении рисков, которые, к сожалению, накапливаются и в этой сфере", - сказал Лавров.

Лавров добавил, что Россия и США понимают необходимость сотрудничества.

"Я бы не сказал, что отношение изменилось, потому что все встречи [на высшем уровне], которые были между Россией и США, начиная с Гамбурга в 2017 году, Хельсинки в 2018-м, телефонные разговоры, по тону были очень конструктивны. Мы прекрасно понимаем, что Россия и США должны сотрудничать", - сказал он.

По словам министра, лидеры в ходе встречи обсудили объем торгового взаимодействия двух стран. "[Он] хотя и растет, но по абсолютным цифрам отстает от многих наших партнеров и многих американских партнеров", - уточнил Лавров, добавив, что речь также заходила о необходимости стимулировать совместную работу бизнес-кругов России и США.

"Президент [РФ Владимир] Путин отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме американская делегация была одной из самых больших - 550 бизнесменов. И такой настрой бизнеса необходимо учитывать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Язык практических действий

По словам Лаврова, Трамп на встрече с Путиным поручил своей команде переводить достигнутые с РФ договоренности на "язык практических действий".

"Президент Трамп участникам переговоров с его стороны дал при нас [поручения], сказал: "Все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения, договоренности, которые будут обоюдоприемлемыми". Мы такой подход полностью разделяем, по всем аспектам стратегической стабильности наши контренные предложения были переданы нашим американским коллегам в течение последних двух лет неоднократно", - сказал он.

Стратегическая стабильность

Россия готова к любому сотрудничеству с США по укреплению стратегической стабильности в той степени, в которой готова американская сторона, добавил Лавров.

"Мы со своей стороны, как неоднократно говорил президент [России Владимир] Путин, готовы к любым действиям вместе с США и по проблемам ядерных наступательных вооружений, и по вопросам, которые в целом связаны со стратегической стабильностью, по вопросам региональных конфликтов, - подчеркнул Лавров. - Готовы сотрудничать в той степени, в которой Штаты готовы вовлекаться".

Минские соглашения

Путин и Трамп также подтвердили приверженность выполнению минских соглашений, отметил Лавров.

"По Украине [президенты] подтвердили минские договоренности, хотя понятно, что движение к их выполнению трактуется неодинаково", - сказал Лавров.

Ситуация вокруг Ирана

Президенты России и США разделяют мнение о том, что складывающуюся вокруг Ирана напряженную ситуацию необходимо решать политико-дипломатическим путем.

"Из международных вопросов обсуждали Сирию, Украину, Иран. Иран [рассматривался] в контексте складывающейся обстановки вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и того, что происходит в Оманском заливе. Ситуация тяжелая, но оба президента подтвердили, что они хотят найти дипломатический выход из этой ситуации", - сказал Лавров.