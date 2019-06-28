Регистрация кандидатов на выборы главы Мурманской области завершится 3 августа

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области завершит регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона не позднее 3 августа, сообщили ТАСС в пятницу в избиркоме.

"Прием документов для регистрации кандидатов будет вестись по 24 июля, на их проверку отведено не более 10 дней, то есть не позднее 3 августа будут приняты решения о регистрации кандидатов", - сказали в избиркоме.

Выборы пройдут 8 сентября, участвовать в них могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей. Эти подписи будут проверены для регистрации. Прием документов о выдвижении кандидатов избирком завершил 27 июня, документы подали 15 человек.

По данным сайта избиркома, первым документы предоставил врио главы области Андрей Чибис, который выдвинут кандидатом от "Единой России". Документы также подали выдвиженцы еще от нескольких партий. Кандидат от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин - в прошлом профессиональный военный, дважды член предвыборных штабов на выборах президента РФ: штаба Александра Лебедя в Москве в 1996 году и штаба Владимира Путина в Ярославской области в 2012 году. От КПРФ на выборы идет депутат облдумы Михаил Антропов, от "Гражданской платформы" - Виталий Измайлов - замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактор телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощник депутата облдумы и губернатора региона. От "Справедливой России" - Василий Буров, бывший военный, ныне директор компании, занимающейся техконтролем автотранспорта, член общественной палаты Мурманской области, от ЛДПР - лидер фракции партии в облдуме Максим Белов, от "Альянса зеленых" - Михаил Сухотин, помощник депутата облдумы.

Также документы предоставили самовыдвиженцы. Это пенсионер и, по данным открытых источников, председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, пенсионер Кариб Гаджимагомедов, руководитель мурманского спортивного клуба "Ледокол" Николай Богатырев, глава компании "Арктиктранском" Максим Кириленко, предприниматель и экс-депутат мурманского горсовета Сергей Габриелян и временно не работающие Николай Дмитренко, Максим Соколов и Дмитрий Еминцев. Причем последние двое, как следует из данных избиркома Астраханской области, одновременно намерены участвовать в выборах главы и этого региона.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.