Постпред России в Вене: участники встречи по сделке с Ираном привержены СВПД

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников по рассмотрению иранского ядерного соглашения прошло без прорыва, однако все оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) привержены его выполнению, несмотря на трудности. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Заседание совместной комиссии по СВПД, состоявшееся сегодня в Вене, можно назвать удовлетворительным. Не прорыв, но определенно не провал. Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на все трудности", - написал Ульянов в Twitter.
The meeting of #Joint -#Comission on #JCPOA held in Vienna today can be described as rather satisfactory. Not a breakthrough, but definitely not a failure. All participants are fully committed to JCPOA despite all the difficulties.— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) June 28, 2019