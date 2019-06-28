Постпред России в Вене: участники встречи по сделке с Ираном привержены СВПД

ВЕНА, 28 июня. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников по рассмотрению иранского ядерного соглашения прошло без прорыва, однако все оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) привержены его выполнению, несмотря на трудности. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заседание совместной комиссии по СВПД, состоявшееся сегодня в Вене, можно назвать удовлетворительным. Не прорыв, но определенно не провал. Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на все трудности", - написал Ульянов в Twitter.