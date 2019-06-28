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СК за четыре месяца завел 70 новых уголовных дел о преступлениях военнослужащих Украины

По словам Александра Бастрыкина, им вменяют применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил 70 новых уголовных дел по фактам преступлений на юго-востоке Украины за последние четыре месяца. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на конференции в Санкт-Петербурге, посвященной актуальным проблемам обеспечения и исполнения имущественных взысканий по уголовным делам. Его слова привела официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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"374 эпизода преступной деятельности мы сегодня вменяем военнослужащим вооруженных сил Украины. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека" - сказал Бастрыкин.

Он пояснил, что "в фиксации эпизодов этих преступлений, равно как и преступлений против человечности в Южной Осетии, следователи Следственного комитета руководствуются нормами международного права".

В марте этого года Бастрыкин на коллегии ведомства сообщил, что СК с 2014 года возбудил 307 уголовных дел, по которым привлекаются к уголовной ответственности 150 лиц, в числе которых высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины.

Ранее глава управления ГСУ СК России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Григорий Прозукин сообщал, что среди привлеченных к ответственности за данные преступления значатся 73 должностных лица Вооруженных сил Украины, из них 20 относятся к высшему военному руководству, в частности, министр обороны Украины Степан Полторак и четыре его заместителя, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Также фигурантами уголовных дел стали командиры сухопутных и десантных войск, командующий Силами специальных операций Украины, командующий Военно-воздушными и морскими силами Украины, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

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