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Путин на переговорах с Трампом разъяснил позицию России по теме украинских моряков

Представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что тема реализации проекта "Северный поток - 2" на встрече не обсуждалась
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков и президент России дал по этому вопросу необходимые разъяснения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне".

"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ. Он также добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдНарушение границы РФ украинскими военными кораблямиСаммит G20 в ОсакеВстреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
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