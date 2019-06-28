Делегация парламентариев Швейцарии посетит Москву в сентябре

БЕРН, 28 июня. /ТАСС/. Парламентарии Швейцарии во главе с председателем Совета кантонов (верхняя палата парламента) Жаном-Рене Фурнье посетят Москву в сентябре.

"Мы ждем вас осенью с визитом в Россию, сможем продолжить наш диалог. Хотя мы уже все сроки визита согласовали, но я хотела бы вам передать официальное наше приглашение", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к Фурнье во время встречи в Берне в пятницу.

Матвиенко добавила, что в последние годы российско-швейцарские отношения развиваются очень активно. "Швейцария для России - очень важный и надежный стратегический партнер, наши отношения имеют более чем 200-летнюю историю", - подчеркнула спикер.

Спикер Совета Федерации находится с рабочим визитом в Швейцарии, где в Международный день парламентаризма 30 июня пройдет многосторонняя встреча в штаб-квартире Межпарламентского союза с главами ассамблей союза 2017-2019 годов.