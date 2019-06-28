Врио губернатора Челябинской области объявил конкурс на обновление команды

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Кадровый конкурс "Команда Челябинской области" начался в пятницу в регионе. Его победители, чьи имена объявят в начале сентября, будут рассмотрены для назначения на руководящие должности, сообщила пресс-служба врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

"В пятницу Алексей Текслер провел встречу с участниками всероссийского конкурса "Лидеры России", которые представили главе региона свои социальные проекты, разработанные на всероссийском состязании. На встрече [врио] главы региона дал старт новому кадровому проекту "Команда Челябинской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс пройдет в три этапа, итоги будут подведены 5 сентября. "Команда Челябинской области" - это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родном крае. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра", - цитирует Текслера пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Текслера. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.