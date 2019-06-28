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Врио губернатора Челябинской области объявил конкурс на обновление команды

Победителей конкурса "Команда Челябинской области" рассмотрят для назначения на руководящие должности

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Кадровый конкурс "Команда Челябинской области" начался в пятницу в регионе. Его победители, чьи имена объявят в начале сентября, будут рассмотрены для назначения на руководящие должности, сообщила пресс-служба врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

"В пятницу Алексей Текслер провел встречу с участниками всероссийского конкурса "Лидеры России", которые представили главе региона свои социальные проекты, разработанные на всероссийском состязании. На встрече [врио] главы региона дал старт новому кадровому проекту "Команда Челябинской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурс пройдет в три этапа, итоги будут подведены 5 сентября. "Команда Челябинской области" - это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родном крае. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности от начальника отдела до заместителя министра", - цитирует Текслера пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики РФ Текслера. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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