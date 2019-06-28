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Саммит G20 в Осаке

Путин 29 июня побеседует с председателем Еврокомиссии в кулуарах G20

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что у Путина запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побеседует с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 29 июня в кулуарах саммита G20. Об это сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Они завтра переговорят в кулуарах", - сказал он.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что у Путина во время визита в Японию на саммит G20 запланирован краткий обмен мнениями с Жан-Клодом Юнкером.

По словам представителя Кремля, в ходе переговоров планируется "провести предметный обзор нынешнего состояния диалога России и Евросоюза, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня". Кроме того, одно из центральных мест во время беседы займет экономическая проблематика.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЮнкер, Жан-КлодСаммит G20 в Осаке
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