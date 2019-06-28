Песков назвал условия для проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что до встречи "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина) на уровне лидеров должна быть проделана большая "домашняя работа" их помощников.

В интервью телеканалу "Россия-24" представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а в субботу побеседует с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, проблематика "нормандского формата" будет в центре внимания лидеров.

"Действительно, все говорят, что учитывая фактор нового президента на Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата". Но в то же время - об этом говорит президент Путин - сейчас многие подходы нового руководства Украины по-прежнему остаются непонятными, они отчетливо не артикулированы, требуют прояснения", - констатировал Песков. Он уверен: "Для того, чтобы собираться в "нормандском формате", нужно сначала сделать "домашнюю работу".

"В этом плане мы ожидаем, что уже в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли необходимая почва для встречи в верхах", - подчеркнул Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между Украиной и Россией, а также участвовать в новом саммите в "нормандском формате". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести встречу как можно скорее.