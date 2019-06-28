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Саммит G20 в Осаке
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Песков: российской стороне импонировал дружелюбный настрой премьера Великобритании

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что сам факт того, что встреча Владимира Путина и Терезы Мэй состоялась, весьма положительный

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20 в Осаке - положительный факт в условиях долгого перерыва в контактах на высшем уровне, российской стороне импонировал дружелюбный и конструктивный настрой британского премьера. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Мэй сейчас явлется премьер-министром Великобритании. Она находится на полях одного и того же саммита вместе с президентом Путиным. И до этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях, поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положительный", - сказал он.

"Мэй весьма откровенно ставила вопрос о Скрипалях, когда они беседовали один на один с Путиным. Путин дал необходимые пояснения. И наоборот, нам весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", - добавил Песков.

Путин по полях саммита G20 в пятницу провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, где в формате один на один обсуждалось в том числе дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а затем в расширенном формате - более широкий круг вопросов. Как ранее сообщал Песков, "это была двусторонка после изрядного перерыва в общении на высшем уровне".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМэй, ТерезаСаммит G20 в Осаке
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