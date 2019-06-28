"Единая Россия" выдвинула на должность губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Участники конференции Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули кандидатом на участие в предстоящих выборах губернатора области действующего руководителя региона Олега Кувшинникова. За него проголосовали 120 из 128 делегатов конференции, прошедшей вечером в пятницу в Вологде, говорится в размещенном на сайте регионального отделения партии официальном сообщении.

"Путем тайного голосования большинством голосов [мы] определили кандидата на должность губернатора Вологодской области. За кандидатуру действующего главы региона Олега Кувшинникова проголосовали 120 из 128 делегатов. Хочу отметить, что 4 июня на региональном форуме партии почти 1,5 тысячи партийцев также поддержали решение Олега Кувшинникова идти на выборы", - привела пресс-служба слова секретаря Вологодского регионального отделения "Единой России" Андрея Луценко.

По данным пресс-службы, в бюллетень для тайного голосования были включены кандидатуры Олега Кувшинникова и заместителя председателя Вологодского заксобрания Романа Заварина. Кандидаты в рамках предварительного голосования встретились с более чем 50% секретарей первичных отделений партии.

Олег Кувшинников поблагодарил региональное отделение, членов и сторонников партии, единомышленников и всех участников конференции за оказанное доверие и поддержку. Следующим этапом его участия в выборной кампании будет подача документов о выдвижении в областной избирком, уточнили в партии.

Ранее документы в областной избирком на участие в выборах подали предприниматель Вадим Тюрин от "Ветеранов России", жительница Челябинской области Ольга Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, лидер вологодских коммунистов, депутат Заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР, председатель соцкомитета Ольга Ширикова, председатель центрального комитета партии "Народный альянс" Вадим Петриенко из Московской области, выдвинутый "Родиной" помощник депутата Госдумы Алексея Журавлева Алексей Рылеев и руководитель областного Совета солдатских матерей Маргарита Савоськина от "Справедливой России".

Олег Кувшинников возглавляет регион с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года он одержал победу, получив 62,98% голосов. Губернаторские выборы состоятся в области 8 сентября.