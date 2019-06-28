Песков: Трамп считает важным показать исторические союзнические отношения США и России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал важным напоминание всем об истории союзнических отношений двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала , комментируя приглашение российской стороной Трампу посетить в мае 2020 года празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал [на приглашение на 9 мая 2020 года в Москву], достаточно эмоционально, и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно", - рассказал Песков. По его словам, американский лидер сказал также, что будет ждать официального приглашения, "и оно в ближайшие дни будет направлено".

Ранее о приглашении Трампу на День Победы сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, по оценке которого, американский лидер "очень позитивно" отреагировал на приглашение. В свою очередь, представитель Белого дома высокого ранга сообщил в пятницу, что президент США считает важным почтить память павших в борьбе с фашизмом, но пока не подтвердил намерение приехать в следующем году в столицу России на торжества по случаю юбилея Победы.

Путин и Трамп встречались на полях саммита Группы двадцати, беседа продлилась один час 20 минут. Как заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие, инициировано желание обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности.