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Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Песков: Трамп считает важным показать исторические союзнические отношения США и России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в ближайшие дни президенту США будет направлено приглашение посетить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал важным напоминание всем об истории союзнических отношений двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала, комментируя приглашение российской стороной Трампу посетить в мае 2020 года празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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"Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал [на приглашение на 9 мая 2020 года в Москву], достаточно эмоционально, и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно", - рассказал Песков. По его словам, американский лидер сказал также, что будет ждать официального приглашения, "и оно в ближайшие дни будет направлено".

Ранее о приглашении Трампу на День Победы сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, по оценке которого, американский лидер "очень позитивно" отреагировал на приглашение. В свою очередь, представитель Белого дома высокого ранга сообщил в пятницу, что президент США считает важным почтить память павших в борьбе с фашизмом, но пока не подтвердил намерение приехать в следующем году в столицу России на торжества по случаю юбилея Победы.

Путин и Трамп встречались на полях саммита Группы двадцати, беседа продлилась один час 20 минут. Как заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие, инициировано желание обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичУшаков, Юрий ВикторовичТрамп, ДональдВстреча Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке
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