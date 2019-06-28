Гаврилов считает, что МВД Грузии поддержало экстремистов, запретив ему въезд в страну

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. МВД Грузии, приняв решение о запрете депутату Госдумы Сергею Гаврилову на въезд в страну, фактически поддержало экстремистов, выступающих с антироссийскими лозунгами. Так решение грузинского министерства в пятницу прокомментировал сам Гаврилов.

"Позиция МВД Грузии говорит о том, что по факту оно разделяет идеологемы экстремистов, разжигающих антирусские и антидемократические настроения", - сказал он в беседе с ТАСС. По его словам, действия грузинского министерства "лишь подтверждают правильность и эффективность принятых президентом [РФ Владимиром Путиным] мер о нежелательности пребывания русских туристов на территории Грузии".

Гаврилов при этом подтвердил, что действительно планировал посетить страну. "Я вполне серьезно планировал с семьей и с маленькими детьми съездить в Грузию, познакомить их со страной в рамках принятого Госдумой закона о паломничестве", - рассказал он.

Депутат при этом указал на то, что руководство Грузии поддержало антироссийские лозунги во время беспорядков в Тбилиси после того, как радикалы пытались сорвать проведение сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), на которой председательствовал Гаврилов. "Без принесения [Грузией] извинений невозможно дальнейшее расширение отношений в социальной, культурной и туристической сфере", - убежден парламентарий. "Если бы грузинская сторона следовала своим международным обязательствам и европейскому курсу, она должна была немедленно извиниться как перед руководством России, так и перед Межпарламентской ассамблеей православия за срыв своих международных обязательств по созданию безопасных условий при проведении международного форума", - подчеркнул Гаврилов.

Ранее глава МВД Грузии Георгий Гахария сообщил на брифинге, что власти Грузии не впустят в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.