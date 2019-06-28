Путин примет участие в завершающем дне саммита G20 и проведет переговоры с Абэ

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу примет участие в завершающих мероприятиях саммита "Большой двадцатки", на полях которой проведет несколько двусторонних встреч, в том числе полноформатные переговоры с хозяином саммита, премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В этот же день он проведет пресс-конференцию для российских журналистов по итогам своего визита в Осаку.

Официальные переговоры и неформальные встречи. Путин завершил первый день работы на G20

День начнется с двусторонних встреч Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, с Эрдоганом планируется обсудить широкий спектр тем как двусторонней, так и международной повестки дня, в частности, в центре их внимания будет урегулирование ситуации в Сирии. Эта же тема будет затронута и в беседе с канцлером ФРГ. Среди других вопросов повестки встречи Путина и Меркель - перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта и ситуация вокруг Ирана.

В этом году на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Нидерландов, Сингапура, Египта, Сенегала, Таиланда, Чили, а также руководство ключевых международных организаций, среди которых ООН, ВТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет финансовой стабильности, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Азиатский банк развития.

Как ранее сообщал Ушаков, на заседаниях саммита 29 июня планируется обсудить такие темы, как борьба с неравенством, создание инклюзивного и устойчивого мира, а также тенденции на глобальном рынке труда. Также главы делегаций государств "двадцатки" и приглашенных сторон намерены затронуть вопросы изменения климата, охраны окружающей среды, энергетики.

После заседания состоится церемония закрытия саммита, по итогам которого планируется подписать декларацию и другие документы по повестке Группы двадцати. Накануне шерпа России в G20 Светлана Лукаш не исключала, что эти документы, вероятно, будут "более политического формата".

По ее словам, проработка итоговых документов "идет непросто, потому что странам очень сложно договориться и по таким ключевым вопросам "двадцатки", как реформы международной финансовой архитектуры и Всемирной торговой организации, и по новым темам, включая вопросы информационной безопасности". Представитель России в G20 добавила, что вероятность принятия декларации по итогам саммита высока, но не исключила, что из-за ряда разногласий документ не будет принят.

Переговоры после саммита

По завершении программы саммита Путин проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Ожидается, что лидеры поговорят о реализации крупных совместных проектов, в том числе о строительстве в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создании в восточном районе города Порт-Саид российской промышленной зоны. Планируется и обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Эти же международные вопросы будут затронуты в беседе Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны также планируют обсудить актуальные аспекты российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Переговоры с Абэ

В субботу у Путина также запланированы полноформатные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые завершатся подписанием ряда соглашений и "весьма интересных коммерческих контрактов", рассказал Ушаков. По его словам, стороны планируют провести переговоры в узком и расширенном составах. Не исключено, что лидеры побеседуют и в формате тет-а-тет, добавил представитель Кремля, отметив, что обычно с японской стороны поступает такая просьба, "очевидно, такие переговоры состоятся и на этот раз".

Кроме этого, запланировано заявление лидеров РФ и Японии для прессы, а также торжественная церемония закрытия перекрестных годов России и Японии.

Премьер-министр Японии Абэ ранее заявлял, что постарается продвинуть переговоры по мирному договору между двумя странами как можно дальше в ходе встречи с Путиным.