Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита "двадцатки" Путин попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить Королевство. "Осенью, как и договаривались, надеюсь, этот визит произойдет", - сказал Путин.

Второй день саммита G20 в Осаке.

Второй день саммита G20 в Осаке. Онлайн

Президент добавил, что рад возможности "сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе, и международных делах".

Он выразил уверенность в том, что "переход председательства в группе "двадцати" к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается "двадцатка", и которые являются приоритетными в международных делах".

"Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать вас в ходе вашего председательства", - заверил президент РФ.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

"В последние годы происходит динамичное развитие не только политических, но и экономических, военных, культурных связей в сфере безопасности", - отметил наследный принц Саудовской Аравии. "Тем больше мы будем встречаться, тем больше будем находить возможностей для дальнейшего развития (отношений). Слава Богу, у нас образуется взаимное доверие, будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений", - сказал он.

Сотрудничество в энергетике

Президент России предложил наследному Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обсудить дальнейшее сотрудничество на мировом энергетическом рынке, отметил, что ситуация на нем развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.

"Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках", - сказал Путин в ходе встречи с Мухаммедом Аль Саудом "на полях" саммита G20 в Осаке.

Путин подчеркнул, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий "двадцатки".

Как подчеркнул президент РФ, "эта работа (по стабилизации ситуации на энергетическом рынке) в значительной степени благодаря вашим настойчивым усилиям развивается и приносит свои положительные результаты".

"Рад встрече и возможности поговорить по всем этим проблемам", - сказал Путин.