Путин: все участники G20 согласны противодействовать терроризму в Интернете

"Для нас важно и я считаю, что это большой позитив. Все мы знаем, что в разных странах по-разному регулируется работа Интернета, но все участники "двадцатки" пришли к выводу, что мы должны делать все для того, чтобы препятствовать распространению негативной информации, связанной с терроризмом в Интернете", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита.

По его мнению, "это должна быть аккуратная, но совместная работа, чрезвычайно важная не только для стран "двадцатки", но и для всего мира".