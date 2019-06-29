Путин: все участники G20 согласны противодействовать терроризму в Интернете

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным итогом саммита "двадцатки" в Осаке согласие всех его участников противодействовать терроризму в Интернете.
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"Для нас важно и я считаю, что это большой позитив. Все мы знаем, что в разных странах по-разному регулируется работа Интернета, но все участники "двадцатки" пришли к выводу, что мы должны делать все для того, чтобы препятствовать распространению негативной информации, связанной с терроризмом в Интернете", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита.
По его мнению, "это должна быть аккуратная, но совместная работа, чрезвычайно важная не только для стран "двадцатки", но и для всего мира".